Ministro Abodi in visita al Consiglio Nazionale Giovani

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, è stato ospite presso la sede del Consiglio Nazionale dei Giovani, dove ha incontrato la presidente del Cng Maria Cristina Pisani per definire la programmazione 2023, le giornate dedicate al tema del benessere psico-fisico degli under 35 e discutere le azioni da mettere in campo a favore delle nuove generazioni.

"E' la prima volta che un Ministro in carica viene in visita presso i nostri uffici, è un gesto che abbiamo apprezzato tanto - ha dichiarato il presidente Pisani - In particolare, oltre a definire le linee guida per la programmazione di quest'anno, abbiamo esposto la necessità di una Legge quadro per le politiche giovanili, un Ddl giovani al quale stiamo già lavorando, che prevederà una pianificazione strategica pluriennale e annuale con target, output e outcome misurabili".

"Ho apprezzato gli spunti, le analisi e la produzione dei contenuti - ha commentato il ministro Abodi - Penso che queste energie vadano messe a sistema e offerte come contributo anche agli altri ministeri. Il nostro lavoro comune è orientato a costruire una nuova struttura di governo delle Politiche Giovanili, per portare al centro dell'agenda del Paese le esigenze dei giovani italiani". (ANSA).