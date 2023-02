Sport: Eps incontrano Abodi, registrata disponibilità

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Non più di qualche settimana fa il ministro Abodi aveva annunciato di voler incontrare gli enti di promozione sportiva e la promessa è stata mantenuta", comincia così la nota del coordinamento nazionale degli Eps, guidato da Damiano Lembo, che questo pomeriggio ha incontrato il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, nei suoi uffici.

"Abbiamo registrato tanta disponbilità - aggiungono gli eps - Cercheremo di agevolare al massimo il lavoro del legislatore verso quella declinazione di sport intesa come strumento di valorizzazione sociale".

Nell'incontro, durato oltre due ore, gli Eps sottolineano come il lavoro sia stato "proficuo", riscontrando "massima disponibilità da parte del ministro che ha rinnovato l'interesse per il mondo degli enti di promozione e le sue attività con un impegno fattivo: ovvero quello di rendere permanente un tavolo di confronto con gli Eps per lavorare insieme sul miglioramento dello sport di base". (ANSA).