Canoa:l'olimpionica Usa Susan Francia al circolo Tevere Remo

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Susan Francia la canottiera statunitense vincitrice di due medaglie d'oro alle olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012, nell'otto con, e di cinque campionati del mondo è arrivata correndo, in tenuta da jogging, oggi al galleggiante San Giorgio del Tevere Remo per poter fare un giro in barca sul Tevere.

L'uscita, organizzata appositamente per lei, è partita dal San Giorgio, lo storico galleggiante del reale circolo canottieri Tevere Remo, sotto ponte Margherita, dirigendosi verso San Pietro e l'isola Tiberina. La barca, un quattro jole, comoda per guardare anche il panorama, timonata dall'architetto/canottiere Franco Bovo era composta dall'equipaggio Mauro Recanatesi capovoga, Roberto Serio, Federica Recanatesi. Castel Sant'Angelo, San Pietro e l'isola tiberina hanno confermato ancora una volta quanto sia gradita agli stranieri venire a vedere dal Tevere la città.

Dopo un'andata all'insegna della storia e dell'architettura è stato fatto uno scatto al ritorno in omaggio all'olimpionica.

Con il caffè alla boat house la campionessa si è congedata per tornare dai due figli e dal marito con cui è qui a Roma arrivata da San Diego dove vive attualmente. (ANSA).