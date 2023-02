Andy Diaz azzurro, cittadinanza italiana a campione salto triplo

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Andy Diaz Hernandez potrà indossare la maglia azzurra. Il Consiglio di ministri ha infatti conferito la cittadinanza italiana al ventottenne atleta nato a Cuba, secondo nella graduatoria mondiale del salto triplo e vincitore l'estate scorsa della Diamond League, che gareggia per l'Atletica Libertas Unicusano di Livorno.

La decisione è stata presa su proposta del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi, in considerazione dell'attivazione della procedura da parte del Coni, che ha segnalato l'atleta di salto triplo per gli ottimi risultati conseguiti nella propria disciplina sportiva. Il conferimento della cittadinanza, come spiega il comunicato di Palazzo Chigi, è ai sensi della norma che ne prevede la concessione "allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato".

Sulla proposta sono stati acquisiti il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il gradimento dello stesso atleta, nato a L'Avana il 25 dicembre 1995. (ANSA).