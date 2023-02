6 Nazioni: verso Italia-Irlanda, Crowley chiama Bonfiglio

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Paolo Buonfiglio, 28enne pilone delle Zebre ed ex capitano dell'Italia Under 20, è stato convocato dal ct dell'Italrugby, Kieran Crowley, in vista della partita di sabato a Roma contro l'Irlanda (n.1 del ranking mondiale), valida per la terza giornata del 6 Nazioni.

Buonfiglio ha già raggiunto il ritiro degli azzurri a Verona e ha svolto il primo allenamento con i compagni.

Domani la nazionale si allenerà ancora sul campo del Paynini Center di Verona, mentre nel primo pomeriggio di mercoledì è in programma la partenza per Roma, dove per il match di sabato è atteso l'arrivo di 15mila tifosi ospiti. (ANSA).