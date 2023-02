Mondiali cross: la etiope Gidey crolla sul traguardo, oro Chebet

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Una vicenda che ha ricordato quella del maratoneta italiano Dorando Pietri all'Olimpiade di Londra 1908. La favorita della gara femminile dei Mondiali di cross a Bathurst (Australia), l'etiope Letesenbet Gidey (detentrice del record mondiale di 5.000, 10.000 e mezza maratona), era in testa, e in procinto di vincere, ma è crollata, collassando per la fatica, a una ventina di metri dal traguardo. Così, mentre cercava di rialzarsi, ha visto sfilarle davanti le atlete che la seguivano, e a conquistare l'oro e il titolo mondiale è stata la 22enne keniana Beatrice Chebet, con 33'48" sui 10 km.

Dietro a lei si sono piazzate l'etiope Tsigie Gebreselama (argento) e l'altra keniana, Agnes Jebet Ngetich (bronzo). Gidey ha tagliato il traguardo in quarta posizione, sorretta da un volontario ma proprio per questo è stata poi squalificata. La gara femminile è stata monopolizzata dall'Africa: si sono piazzate nella top 10 cinque keniane, tre etiopi e due ugandesi.

La prima non africana è stata la giapponese Nozomi Tanaka, 14/a.

Trionfo dell'Africa anche nella gara maschile, in cui si è imposto l'ugandese Jacob Kiplimo (22), bronzo olimpico nei 10.000, davanti all'etiope Berihu Aregawi e a un altro ugandese, il campione olimpico nei 5.000 a Tokyo 2020, Joshua Cheptegei.

Il Kenya ha dominato la staffetta a squadre miste davanti a Etiopia e Australia. (ANSA).