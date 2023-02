DP Tour: Olesen in testa a Bangkok, Edo Molinari rimonta

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Danesi protagonisti a Bangkok nel terzo round del Thailand Classic, torneo del DP World Tour che, a un giro dalla fine, vede Thorbjorn Olesen in testa alla classifica con uno score di 198 (67 67 64, -18). Dietro di lui il connazionale Nicolai Hojgaard e il tedesco Paul Yannik, entrambi secondi con 200 (-16).

Sul percorso dell'Amata Spring CC (par 72) rimonta Edoardo Molinari. Con un "moving day" chiuso in 65 (-7) su un totale di 205 (-11), il torinese è risalito dalla 42/a alla 14/a posizione. Il vicecapitano del team Europe alla Ryder Cup 2023 a Roma ha realizzato otto birdie, con un bogey.

Meglio di lui, entrambi con un 64 (-8), hanno fatto solo i danesi Olesen e Hojgaard. Curiosità: sia Olesen, 33enne di Fureso con sei titoli sul circuito, che Hojgaard, 21enne di Billund con due affermazioni sul DP World Tour, hanno vinto l'Open d'Italia rispettivamente nel 2018 e nel 2021. Peraltro Olesen, numero 127 al mondo, ha conquistato anche nel 2012 il Sicilian Open. A Bangkok sogna l'impresa anche l'olandese Joost Luiten, quarto con 201 (-15). In un evento, arrivato alla terza edizione e tornato protagonista sette anni dopo l'ultima volta, che mette in palio 2.000.000 di dollari. (ANSA).