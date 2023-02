Cozzoli, "lavoro sportivo, occasione soprattutto per i giovani"

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Le commissioni Cultura e Lavoro della Camera dei Deputati in seduta congiunta hanno sentito oggi il presidente e ad di Sport e Salute Spa, Vito Cozzoli nell'ambito della ricerca sulla riforma del lavoro sportivo. "In Spagna e Italia, i giovani di 15-29 anni rappresentano ben il 30% del totale degli occupati nello sport. Meglio di noi fanno solo i Paesi nordici - ha detto Cozzoli -. Con riferimento all'anno 2019, il più recente per il quale si dispone di dati ufficiali, l'apporto dello sport in termini economici per il Paese è oggi di circa 24,5 miliardi di euro, con circa 420.000 occupati".

Dati in crescita per il nostro Paese. "La nostra - ha aggiunto Cozzoli - è una posizione di grande rilevanza a livello europeo in termini macroeconomici, che mostra con chiarezza come l'Italia guardi allo sport oggi più che mai non soltanto in termini sportivi e di benessere psicofisico, ma anche come occasione di lavoro, di investimento e, più in generale come un importante settore produttivo". (ANSA).