Golf: in piazza a Milano verso la Ryder Cup 2023

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - In Piazza Duomo a Milano, in contemporanea con l'evento di Roma a Villa Borghese, è in corso il primo appuntamento 'Golf in piazza' del 2023 della 'Road to Rome', il viaggio verso la Ryder Cup, la sfida tra il Team Europe e il Team Usa che per la prima volta nella sua storia quasi centenaria si giocherà in Italia, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), dal prossimo 29 settembre all'1 ottobre.

L'obiettivo della mattinata milanese, e dei prossimi appuntamenti verso la Ryder Cup, è quello di avvicinare sempre più persone al golf. Sono state installate dodici postazioni di prova per un divertimento formato famiglia a 230 giorni dalla competizione, con musica e animazione.

L'evento 'Golf in Piazza' è organizzato dalla Federazione Italiana Golf con l'official advisor Infront, e ha come partner istituzionali il ministero del Turismo, il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il ministro per lo Sport e i Giovani, l'Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) e il Comitato Promotore Expo 2030 Roma, con il patrocinio del Comune di Roma e del Comune di Milano.

In Piazza Duomo questa mattina, oltre a tanti ex calciatori come Mauro Tassotti, Antonio Cabrini, Evaristo Beccalossi, c'erano anche Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit, e il ministro per il Turismo Daniela Santanchè: "Dobbiamo essere orgogliosi come italiani - ha detto Santanchè - che la nostra Nazione, con la Federazione Italiana Golf, ha portato la Ryder Cup che si giocherà a Roma a fine settembre".

Eventi come quello di oggi sono importanti "per divulgare questo sport tra i giovani", anche se è una disciplina "che non ha età e può fare chiunque". Uno sport, il golf, che tra l'altro "può essere moltissimo un volano per il turismo", ha detto Santanchè. (ANSA).