Biathlon: Mondiali; Vittozzi 5/a nella sprint, oro Germania

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - La tedesca Denise Herrmann-Wick ha vinto la medaglia d'oro nella sprint femminile ai Mondiali di biathlon in corso a Oberhof, fra il tripudio dei tifosi di casa.

L'ex fondista è stata impeccabile al tiro ed efficace come sempre sugli sci, ottenendo il successo con il tempo di 21'19″7.

La svedese Hanna Oeberg le ha conteso il successo fino all'ultimo, chiudendo a soli due secondi. Il bronzo è andato all'altra svedese Linn Persson, precisa al tiro ma in ritardo di 26 secondi Si è giocata invece il podio nella serie in piedi una positiva Lisa Vittozzi: un errore sul finire dei colpi l'ha costretta al quinto posto con un ritardo di 45″8. Per la pursuit di domenica prossima, anche l'azzurra sarà in corsa per il podio. "Sono contenta di essere arrivata nelle prime sei posizioni, che ad un Mondiale è sempre un risultato apprezzabile - ha dichiarato al traguardo Vittozzi -. Peccato per quell'errore, il colpo è finito veramente fuori di un niente dal bersaglio. Sono fiduciosa per la pursuit, avrò un'ottima posizione di partenza".

Sarà invece costretta ad un super inseguimento Doroteha Wierer, penalizzata da un errore in piedi e uno a terra. La campionessa altoatesina ha chiuso al diciottesimo posto, staccata di 1'25″1, medita una rimonta delle sue per tornare nelle posizioni che le competono: "E' stata una giornata strana al poligono, non mi sono sentita come avrei voluto al tiro", ha detto al termine. Fuori dalle trenta le altre tre giovani azzurre al via: Hannah Auchentaller (1 errore), è finita 33/a, Rebecca Passler (1 errore) 34/a e Samuela Comola (2 errori) 46/a. (ANSA).