Vela: 'L'Uomo e il Mare' celebra impresa Soldini e Maserati

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Di scena la grande vela, quella delle grandi sfide sui mari. Imbarcazioni che con i loro armatori, skipper ed equipaggi hanno saputo interpretare e divulgare l'eccellenza italiana nel mondo. Così la puntata odierna dell'"UomoeilMare", la rubrica ideata, curata e condotta da Giulio Guazzini, in onda questa sera alle 22.30 su Raisport+HD e in replica su Raidue alle 2.00, dove in apertura viene celebrata l'impresa di Giovanni Soldini, il navigatore milanese che con il suo trimarano Maserati Multi 70 vince la Rorc Transatlantic Race stabilendo il nuovo record dalla traversata in 5 giorni, 5 ore, 46 minuti e 26 secondi. La puntata prosegue con lo speciale sulla Stella Polare, la nave scuola della Marina Militare Italiana che nel 1968 vinse la prima regata attraverso l'Atlantico con al timone il comandante Giancarlo Basile in questi giorni scomparso.

Infine, a vent'anni dalla sua morte, il ricordo dell'Avvocato Gianni Agnelli, simbolo dell'industria italiana, innamorato dello sport, dalla Juventus alla Ferrari, ma soprattutto del mare e della vela. Una passione straordinaria per le imbarcazioni a vela e per le regate. Il gusto per il bello, lo stile e l'eleganza, la passione per le sfide come quella in Coppa America nel 1983 con la realizzazione di Azzurra che arriva, a Newport, in semifinale, battuta solo dall'invincibile Australia II. (ANSA).