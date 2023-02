Sport: Cozzoli, investiamo su capitale umano per inclusione

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Abbiamo appena lanciato i progetti sociali e i bandi pubblici di Sport e Salute e del Dipartimento per lo Sport per il 2023 che interverranno nelle aree di disagio sociale e nelle periferie urbane a rischio emarginazione, povertà educativa e criminalità". Ne ha parlato Vitò Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, durante la presentazione del cortometraggio "Montespaccato Calcio, legalità in campo" al cinema Troisi di Roma. ha aggiunto Cozzoli. "Grazie a questo investimento di 16 milioni di euro contiamo di finanziare almeno 595 progetti a livello nazionale così da coinvolgere 1.070.000 cittadini attraverso oltre 12.000 asd/ssd/ets che parteciperanno ai bandi in partenariato - ha aggiunto Cozzoli - Per Sport e salute l'attività sportiva è uno straordinario strumento per investire non solo sul capitale umano, ma anche per favorire l'inclusione, l'integrazione, la crescita culturale e la socializzazione". Inoltre il progetto legalità è finanziato in maniera sostanziosa con 100 mila euro anche da Sport e Salute "perché lo sport è un valore aggiunto fondamentale come ha detto Mattarella anche per la legalità", ha concluso Cozzoli. (ANSA).