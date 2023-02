Ciclismo: europei pista, Viviani 5/o nell'eliminazione

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Azzurri a secco nella prima giornata di gare agli europri di ciclismo su pista di Grenchen. Solo due quinti posti con Martina Fidanza nello scratch e Elia Viviani nell'Eliminazione, il sesto del Team Sprint maschile e il settimo di quello femminile. "Febbraio è un mese difficile per tutti quelli che non preparano solo la pista -ha detto Viviani dopo la prova vinta dal tedesco Teutenberg davanti al portoghese Oliveira e all'olandese Heijnen che non lascia contento il veronese, abituato a dominare la gara -. Oggi mi mancava quel cambio di ritmo fondamentale per poter recuperare gli scatti dopo ogni giro. Per metà gara è andata, poi quando si è alzato il livello ho sofferto. Forse se fossi riuscito a restare nei quattro avrei potuto trovare il podio, ma avevo faticato nello sprint precedente e non ho avuto la forza per chiudere". (ANSA).