Razine e Alessia Tuccitto vincono la 10/a Corsa del Ricordo

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - L'emozione delle note dell'inno di Mameli che hanno preceduto la partenza, uno starter d'eccezione come il campione olimpico di marcia e fiumano d'origine come Abdon Pamich; il Ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi che, fedele alla promessa fatta in conferenza stampa, si è presentato puntuale ai via indossando il pettorale numero 10; oltre 700 tra atleti ed amatori che, fra competitiva di 10 km, non competitiva e gara di marcia, hanno partecipato. Si è svolta oggi la X Edizione della Corsa del Ricordo di Roma andata in scena nel cuore del quartiere Giuliano-Dalmata di Roma e della Città Militare della Cecchignola, e che ha acceso ancora una volta i riflettori sulla tragedia delle foibe e sull'esodo giuliano-dalmata.

Una giornata che ha risposto in pieno alle finalità sportive e culturali volute da Asi. Tra gli uomini vittoria dell'alfiere dell'Esercito Marouan Razine,primo al traguardo in 31:43. Piazza d'onore per Mohamed Zerrad dell'Atletica Vomano. Terzo Matteo Carlo Perri (Atletica Purosangue). Tra le donne successo di Alessia Tuccitto, della Caivano Runners in 35:33. Al secondo posto Beatrice Mallozzi della Lazio Atletica Leggera, terza piazza per l'atleta dell'Athetica Vaticana Sara Carnicelli.

Tanti gli atleti che hanno dato vita alla non competitiva di 3 km che hanno visto arrivare per primo al traguardo Matteo Cerisola nella gara maschile davanti a Emanuele Tocchi e Massimiliano Cadeo. Al femminile primo posto Laura Renzo Paoli, sul podio anche Loredana Grammalo e Clementina Uner.

Particolarmente nutrita la partecipazione al 6° Trofeo Tokyo 1964, riservato ai marciatori, che ha decretato la vittoria di Filippo Antonio Capostagno, davanti a Romano Mancini e Francesco Crudo. Nella gara di marcia femminile vittoria di Carla Anulli.

Toccante la cerimonia svoltasi a fine gara davanti alla stele dedicata all'esodo delle popolazioni giuliano-dalmate. La cerimonia, che ha preceduto la premiazione degli atleti, si è svolta alla presenza, tra gli altri, del Ministro Andrea Abodi, di Claudio Barbaro, presidente di Asi, di Roberto Tavani, delegato allo sport della Regione Lazio (tutti arrivati al traguardo in veste di atleti). (ANSA).