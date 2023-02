Rugby: Sei Nazioni; Lamaro, 'Italia è cambiata, ora attacchiamo'

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Cosa è cambiato nell'Italrugby nell'ultimo anno? Non abbiamo più la stessa mentalità di prima.

Ora vogliamo cambiare la nostra tendenza di giocare in difesa e contenere l'avversario. Col ct Crowley abbiamo fatto importanti passi in avanti dal punto di vista offensivo: non si tratta di essere spavaldi, semplicemente adesso vogliamo attaccare noi per primi". Lo ha detto Michele Lamaro, capitano dell'Italrugby, alla vigilia della sfida contro la Francia che domani all'Olimpico inaugurerà il Sei Nazioni azzurro. "A tutti piace giocare con la palla in mano, non conosco nessuno, me compreso che gioco in difesa, che preferisca difendere piuttosto che attaccare (ride)", aggiunge il rugbista romano, alla sua seconda apparizione al torneo da capitano. (ANSA).