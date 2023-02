Parigi 2024: Ucraina rinvia decisione su boicottaggio

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - L'Ucraina ha rinviato la decisione se boicottare o meno i prossimi giochi olimpici di Parigi 2024 nel caso di apertura alla partecipazione di Russia e Bielorussia ed ha deciso di intensificare i suoi sforzi per fare pressioni sui leader sportivi internazionali.

In una riunione il Comitato olimpico ucraino non si è impegnato a boicottare, in assenza di una "decisione ufficiale" da parte del Cio ma ha approvato i piani per consultare e persuadere i dirigenti sportivi di tutto il mondo nei prossimi due mesi. I membri del comitato, ha detto il presidente del Comitato olimpico e ministro dello Sport di Kiev, Vladimir Gutzeit, hanno votato per "consultazioni sulla prevenzione della partecipazione di atleti russi e bielorussi a tutte le competizioni internazionali e un possibile boicottaggio".

Il Comitato olimpico internazionale sta valutando l'apertura alla partecipazione di atleti russi e bielorussi ai Giochi di Parigi del 2024, come "atleti neutrali", senza bandiere o inni nazionali. "Noi siamo fortemente contrari, finche' non finira' la guerra", ha aggiunto Gutzeit, precisando che il comitato olimpico tornera' a discutere della situazione - e dell'ipotesi boicottaggio - tra due mesi. (ANSA).