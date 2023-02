Golf: Migliozzi ed Edo Molinari protagonisti negli Emirati

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Dagli Emirati Arabi Uniti all'Arabia Saudita fino al Sudafrica. Dal DP World Tour all'Asian Tour passando per il Challenge Tour. Settimana di appuntamenti importanti per gli azzurri del golf che, dal 2 al 5 febbraio, si esibiranno in diversi circuiti internazionali del green. Dopo lo spettacolo dell'Hero Desert Classic, che ha visto Rory McIlroy - numero 1 mondiale - imporsi a Dubai al debutto nel 2023, il DP World Tour torna protagonista con il Ras Al Khaimah Championship.

Nell'Emirato di Ras Al Khaimah, in un evento che garantisce 2 milioni di dollari di montepremi, saranno due gli azzurri in gara: con Edoardo Molinari, vicecapitano del team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma, ci sarà il vicentino Guido Migliozzi.

Entrambi reduci dall'uscita al taglio a Dubai, cercano il riscatto sul massimo circuito continentale maschile. Tra gli obiettivi di Migliozzi, anche quello di tornare numero 1 italiano dopo il sorpasso di Francesco Molinari (che questa settimana godrà di un turno di riposo prima di tornare poi a giocare sul PGA Tour in America). Al Royal Greens Golf & Country Club di King Abdullah Economic City, sull'Asian Tour, l'Italia sarà rappresentata in campo da Filippo Celli e Stefano Mazzoli. Occasione importante per il romano e il lombardo, entrambi nel field del PIF Saudi International, gara che ha un montepremi di 5 milioni di dollari). In Sudafrica è pronta invece a cominciare la stagione del Challenge Tour 2023. A Cape Town, nel Bain's Whisky Open, sei gli azzurri in gara. Con Renato Paratore e Francesco Laporta - che dopo un 2022 non esaltante cercano la svolta - ecco pure Matteo Manassero, Andrea Pavan, Lorenzo Scalise e Lorenzo Gagli. (ANSA).