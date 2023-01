Tiro a volo:azzurri in Oman,da domani Friendship Competition

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Prende il via domani in Oman la seconda edizione della 'Friendship Competition' di tiro a volo, una sfida tra la nazionale di casa e quella italiana che è il frutto della stretta collaborazione tra la Federazione Italiana Tiro a Volo (Fitav) e la 'Oman Shooting Association' per promuovere la pratica di questa disciplina in entrambi i paesi.

Questa partnership prevede anche che i tiratori omaniti vengano a loro volta in Italia per essere ospitati in Italia in occasione della Green Cup al Tav UmbriaverdeTodi di Massa Martana, dal 19 giugno al 2 luglio.

Intanto, per la 'Friendship Competition', per la Fossa Olimpica il ct azzurro Rodolfo Viganò ha deciso di convocare Alessandro Chianese, Marco Correzzola e Mattia Sardi per la gara maschile e Sofia Littamè, Fiammetta Rossi ed Erica Sessa al femminile.

Per lo Skeet la scelta del ct Andrea Filippetti è caduta su Emanuele Fuso, Alessio Levato, Domenico Simeone e Aniello Trinchese per la squadra maschile e Sara Bongini e Giada Longhi per quella femminile. (ANSA).