Pugilato:azzurri in Marocco, cominciano sfide per Parigi '24

(ANSA) - MARRAKECH, 31 GEN - Sono 6 gli azzurri e 7 le azzurre convocati per prendere parte alla sesta edizione del Trofeo Internazionale Mohammed VI, in programma a Marrakech da oggi fino a domenica 12 febbraio.

La nazionale italiana è arrivata in mattinata in Marocco per completare la preparazione in vista della Kermesse, che per gli azzurri comincerà ufficialmente il 2 febbraio. Si tratta di un torneo, che rientra nella Golden Belt Series della Iba e a cui parteciperanno 254 pugili provenienti da 33 nazioni, ed è molto importante perché sarà il primo test per gli azzurri in vista sia dei Mondiali (quelli femminili in India a marzo, i maschili in Uzbekistan a maggio) sia dei Giochi Europei del prossimo giugno in Polonia, nei quali ci saranno in palio le prime carte olimpiche per Parigi. Intanto il 'Mohammed VI' assegnerà anche dei premi in denaro: 4.000 dollari per l'oro, duemila per l'argento e mille per il bronzo.

"Questo torneo - commenta il ct azzurro Emanuele Renzini - ci servirà per ottenere dei buoni posizionamenti come teste di serie in occasione dei Mondiali. Ci siamo preparati al meglio, svolgendo training camp con varie nazionali straniere nel Centro Nazionale Fpi di Assisi. Puntiamo alle carte olimpiche, quindi cercheremo di arrivare al top della forma e di qualificare, a giugno, più atleti possibili per Parigi".

"Siamo a inizio anno - commenta l'azzurra Irma Testa - e il primo impegno internazionale in Marocco sarà fondamentale per il Boxing Tour che ci accompagnerà all'appuntamento più importante, quello dei Giochi Europei, dove ce la metterò tutta per conquistare il pass olimpico". (ANSA).