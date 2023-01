PGA Tour, Bale e Gasol in gara in California

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Campioni e celebrità si preparano a scendere in campo in California per l'AT&T Pebble Beach Pro-Am, in programma dal 2 al 5 febbraio. L'evento vedrà alcuni big del golf, da Matt Fitzpatrick a Viktor Hovland, da Justin Rose a Jordan Spieth, giocare al fianco di personaggi dello sport, del cinema e dello spettacolo. A Pebble Beach, dopo aver annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, Gareth Bale è pronto a intraprendere una nuova carriera sul green. L'ex stella del Real Madrid, insieme a Pau Gasol sarà tra gli sportivi più attesi in gara. Con loro ci saranno, tra gli altri, Aaron Rodgers, Harris Barton, Josh Allen, Larry Fitzgerald. E ancora: l'attore Bill Murray, l'ex Miss America Kira Dixon.

Nella Contea di Monterey, vicino Carmel, l'americano Tom Hoge difenderà il titolo conquistato nel 2022. Tra i favoriti della vigilia ecco Jordan Spieth. Il texano ha vinto questo evento nel 2017, classificandosi secondo nel 2022 e terzo nel 2021. I riflettori saranno puntati inoltre su Fitzpatrick e Hovland, rispettivamente numero 9 e 10 al mondo. In un appuntamento che mette in palio 9 milioni di dollari. (ANSA).