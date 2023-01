Basket: Banchero trascina Orlando, che sbanca Filadelfia

(ANSA) - FILADELFIA, 31 GEN - Impresa degli Orlando Magic che, trascinati da un Paolo Banchero particolarmente ispirato, sbancano il Wells Fargo Center di Filadelfia e battono i Sixers (reduci da sette vittorie consecutive) per 119-109 rimontando da un -21 accumulato nel primo quarto di gioco. Per Banchero 29 punti, 9 rimbalzi e 3 assist, ma bene anche i fratelli Wagner, Franz e Moritz che hanno segnato 41 punti in due, e Markelle Fultz che è andato in doppia doppia con 12 punti e 10 assist. A Filadelfia non sono bastati i 30 punti di Joel Embiid e i 17 del 'Barba' James Harden.

A Dallas un'altra grande prestazione di Luka Doncic, che segna 53 punti, permette ai Mavericks di battere i Detroit Pistons per 111-105. Decisivo il fatto che il fuoriclasse sloveno nell'ultimo quarto mette dentro 18 punti permettendo a Dallas, che era sotto di undici, di agguantare il successo.

Male i Lakers che, privi delle due stelle LeBron James e Anthony Davis, perdono 111-104 contro i Brooklyn Nets, in cui brilla il solito Kyrie Irving, autore di 26 punti e 6 assist.

Decisivo per Brooklyn lo sprint nell'ultimo quarto, con 36 punti contri i 22 di LA.

Vincono anche, fuori casa, i Golden State Warriors contro gli Oklahoma City Thunder, per 128-120. Stephen Curry segna 38 punti e supera Chamberlain come canestri fatti nella storia di franchigia, mentre Thompson realizza altri 28 punti e i campioni in carica conquistano la vittoria esterna. Per Oklahoma miglior marcatore è Gilgeous-Alexander con 31 punti. (ANSA).