Golf: Trump "in campo" con la Superlega araba

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Quattordici tornei in sette Paesi diversi, di cui otto negli Stati Uniti. La Superlega araba ha ufficializzato il calendario del 2023 che prenderà il via a febbraio (dal 24 al 26) con la prima tappa in Messico, a Playa del Carmen. Mentre a novembre (dal 3 al 5) chiuderà la stagione il LIV Golf Team Championship a Gedda.

Tre le gare che verranno ospitate invece da circoli di proprietà di Donald Trump, tra i primi 'ambassador' della Superlega araba. Dal 26 al 28 maggio si disputerà al Trump National di Washington il LIV Golf DC, dall'11 al 13 agosto al Trump National Bedminster di New Jersey andrà in scena il LIV Golf Bedminster, mentre dal 20 al 22 ottobre al Trump National Doral di Miami sarà sfida show nel LIV Golf Miami.

Appuntamenti inoltre al GC Valderrama di Sotogrande, in Spagna, dove nel 1997 si giocò la Ryder Cup. E ancora: a Londra, a Singapore e in Australia. (ANSA).