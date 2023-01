DP World Tour, a Ryan Fox il 'Seve Ballesteros Award'

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Il "Seve Ballesteros Award", quale miglior giocatore del DP World Tour 2022, va a Ryan Fox. Votato come "best player" dello scorso anno dai suoi colleghi, si è distino come primo neozelandese dal 2005 (Michael Campbell) a ricevere questo riconoscimento. Lo scorso anno, il 36enne di Auckland ha prima vinto il Ras Al Khaimah Classic e poi l'Alfred Dunhill Links Championship, per concludere infine al secondo posto - alle spalle solo di Rory McIlroy, numero 1 mondiale - nell'ordine di merito del massimo circuito continentale maschile. Con il 50% dei voti dei suoi colleghi, Fox ha superato proprio McIlroy e Matt Fitzpatrick, ricevendo il "Seve Ballesteros Award" dodici mesi dopo Jon Rahm.

"Non mi sarei mai aspettato di poter essere premiato con questo riconoscimento. Il fatto di essere stato incoronato da tanti colleghi-golfisti rende il tutto ancora più incredibile", la soddisfazione di Fox. (ANSA).