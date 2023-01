Tennis: Billie Jean King, aprire Wimbledon a russi e bielorussi

(ANSA) - MELBOURNE, 25 GEN - Revocare il divieto di partecipazione a Wimbledon degli atleti russi e bielorussi: è quanto chiede l'ex campionessa americana Billie Jean King.

"Bisogna fare come tutti gli altri tornei del grande slam - ha detto da Melbourne mentre l'All England Tennis Club, organizzatore del torneo inglese, intende mantenere questa misura adottata già lo scorso anno dopo l'invasione russa in Ucraina - La vita è troppo breve, penso che si dovrebbe lasciarli giocare, guadagnare punti e denaro". Lo scorso anno, dopo aver ricevuto pressioni dal governo per imporre un divieto, la British Tennis Federation (LTA) e l'All England Tennis Club hanno bandito i giocatori russi e bielorussi da Wimbledon. Gli altri tre tornei del Grande Slam - Australian Open, Roland-Garros e US Open - consentono ai giocatori russi e bielorussi di giocare, intascare i loro bonus e i loro punti, ma sotto uno bandiera neutrale. Il 1 gennaio, la bielorussa Aryna Sabalenka, che si è qualificata per le semifinali del singolare femminile di giovedì agli Australian Open, ha ritenuto che l'esclusione delle giocatrici russe e bielorusse da Wimbledon lo scorso anno fosse stata inutile e che "sperava davvero" in un cambio di rotta nel 2023. (ANSA).