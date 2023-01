Cozzoli, 'Scuole e territori uniche vie per sport italiano'

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "C'è un solo modo per la crescita della pratica sportiva e il benessere della Nazione: stare nelle scuole e nei territori, tra la gente. A questo punta Sport e Salute, a questo servono soprattutto i programmi per la scuola e i nostri bandi per lo sport di tutti". E' quanto detto da Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, durante la prima edizione del Forum "Osservatorio Valore Sport" organizzata da The European House-Ambrosetti presso la Sala Autorità dello Stadio Olimpico di Roma. "Investire nello sport e nel sociale è il migliore rimedio possibile per tradurre i disvalori in valori, il disagio in coesione sociale, l'inattività e la malattia in benessere e salute. Noi ieri abbiamo lanciato 4 bandi che investiranno quasi 16milioni e che coinvolgeranno più di 12000 associazioni di base e oltre 1 milione di cittadini". (ANSA).