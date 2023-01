Incontro Abodi-n.1 federciclismo,tra temi sicurezza e contributi

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Sicurezza, contributi alle federazioni e aspetti economico-fiscali della legge 91 sul professionismo sportivo sono tra i temi affrontati in un incontro tra il Ministro per lo Sport ed i Giovani, Andrea Abodi, e il presidente della Federazione ciclistica italiana (Fci), Cordiano Dagnoni.

"Emerge la comune volontà di promuovere e strutturare, in tempi brevi, una collaborazione inter istituzionale - commenta Abodi, secondo una nota del ministero - coinvolgendo in un tavolo tecnico, oltre al Dipartimento per lo Sport, anche i ministeri delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, dell'Interno e del Turismo, per elaborare un progetto integrato, finalizzato allo sviluppo della ciclabilità nelle sue varie forme, associato al prioritario tema della sicurezza stradale".

"Come ci eravamo ripromessi, proseguono gli incontri con le istituzioni su aspetti per noi importanti come la sicurezza e la vita delle nostre società sportive - le parole di Dagnoni -. Mi auguro che ne possano seguire altri in grado di affrontare più a fondo le questioni trattate oggi." (ANSA).