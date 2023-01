Sport e Salute; Cozzoli, Palestra Legalità è sport per tutti

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Sport e Salute è qui oggi a San Basilio per riaffermare il diritto dello sport di tutti e per tutti. La Palestra della Legalità che inauguriamo oggi rappresenta la capacità dello sport di essere al servizio degli altri in una zona di degrado speciale e ai margini". Lo ha detto il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, all'inugurazione della Palestra della Legalità a San Basilio. Sport e Salute ha lanciato qui i suoi progetti sociali, "sport a scuola, nei parchi, nei quartieri e in carcere", prosegue Cozzoli.

"Coinvolgeremo 12mila società sportive e il terzo settore per permettere a un milione e centomila persone di fare sport gratuitamente" (ANSA).