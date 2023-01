Biathlon: Vittozzi 2/a in rimonta nell'inseguimento, 7/a Wierer

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Denise Herrmann ha vinto nell'Inseguimento femminile di Coppa del mondo, nella seconda giornata di gare ad Anterselva. La tedesca ha strappato il successo all'ultimo poligono, grazie ad una prestazione impeccabile sugli sci e due errori, fissando il cronometro sul 29'53"1. La scena, però, è tutta per Lisa Vittozzi, che con quattro zeri, ha rimontato dalla 13esima posizione. La sappadina ha chiuso con un distacco di appena undici centesimi dalla tedesca, pareggiando il suo record di sei podi in una singola stagione sul massimo circuito. Ha completato il podio, ancora una volta, la solita svedese Elvira Oeberg con un ritardo di 17" e 2 errori.

Dorothea Wierer ha terminato settima. La finanziera altoatesina, dopo due poligoni a terra perfetti, si è trovata a dover affrontare il terzo da sola a causa degli errori delle avversarie, commettendo nei poligoni in piedi 3 errori. I conseguenti giri di penalità hanno appesantito la beniamina locale, fino a terminare con un distacco dalla testa di 42"2.

In zona punti anche Rebecca Passler, 28ma con due errori nell'ultima a 2'42"2, mentre Hannah Auchentaller è arrivata appena a ridosso, 33esima, a 3'09". Ha chiuso per le italiane Samuela Comola. che con 4 errori ha terminato in 40esima posizione. (ANSA).