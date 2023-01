Milano-Cortina: Malagò e pattinaggio a Torino "spero soluzione"

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Non dichiaro nulla perché c'è una conferenza il 20 gennaio in Trentino, ma penso che se a tutti livelli della politica si fossero evitate una serie di riflessioni e considerazioni questo avrebbe aiutato per la soluzione finale. Ma sono convinto che si troverà una soluzione che spero soddisfi tutti". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine dell'evento al Salone d'Onore "Il posizionamento dello sport italiano a livello olimpico", commentando la possibilità di spostare a Torino il pattinaggio di velocità per i giochi di Milano-Cortina del 2026. (ANSA).