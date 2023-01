Milano-Cortina: Commissario, altre piste bob non utilizzabili

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 18 GEN - Ad oggi "non risulta percorribile" l'ipotesi di un utilizzo di piste da bob alternative a quella di Cortina, senza sostanziali interventi di riqualificazione, in quanto "non in possesso dei requisiti minimi previsti dalle federazioni internazionali per lo svolgimento delle prossime gare olimpiche". Lo precisa una nota del Commissario e ad della Società Infrastrutture Milano-Cortina, Luigi Valerio Sant'Andrea, al termine della Conferenza dei Servizi che aveva come oggetto i progetti di riqualificazione della storica pista 'Eugenio Monti'.

Nel corso della riunione, nel Municipio di Cortina, è stato illustrato il progetto definitivo ed è stato reso noto un "documento di progetto" che chiarisce e conferma le scelte assunte in fase di candidatura sulla riqualificazione della pista. Per la redazione del progetto è stato necessario approfondire lo stato di consistenza degli impianti sportivi più prossimi al confine italiano, oltre all'impianto dismesso di Cesana (Torino), inutilizzato dopo i Giochi 2006. Tra i partecipanti alla Conferenza dei servizi anche Italia Nostra, con un proprio rappresentante. Nelle prossime settimane sarà convocato un incontro del sindaco di Cortina e del Commissario Sant'Andrea con la comunità e la popolazione, per illustrare i progetti sul territorio connessi ai Giochi Olimpici. (ANSA).