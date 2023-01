Da Rahm a Scheffler, è sfida tra big in California

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Il PGA Tour dalle Hawaii si sposta in California dove, dal 19 al 22 gennaio, si gioca il The American Express. L'evento, in programma a La Quinta, mette in palio 8.000.000 di dollari (1.440.000 la prima moneta) e si disputa sulla distanza di 72 buche, con taglio dopo 54 che lascerà in gara i migliori 65 classificati. Tre i campi che si preparano ad accogliere la competizione: il La Quinta Country Club, il Nicklaus Tournament Course e lo Stadium Course, con quest'ultimo che sarà l'unico teatro di gara del quarto round.

Tanti i big in gara. Tra i 156 concorrenti anche cinque tra i migliori dieci al mondo: da Scottie Scheffler (secondo) a Jon Rahm (quarto), da Patrick Cantlay (quinto) a Xander Schauffele (sesto) passando per Will Zalatoris (settimo). Per quel che riguarda la Top 15, spazio pure a Tony Finau (dodicesimo), Sam Burns (tredicesimo) e Tom Kim (quattordicesimo).

Lo spagnolo Rahm è tra i grandi favoriti della vigilia. Il 28enne di Barrika nelle ultime cinque gare giocate tra PGA Tour e DP World Tour ha ottenuto tre vittorie, un secondo e un quarto posto. Non solo: il basco ha fatto suo il The American Express nel 2018. Proverà a contrastarlo Scheffler che punta a ritornare sul trono mondiale. Giocano invece in casa Cantlay e Schauffele, entrambi californiani.

Dopo quello in rimonta al Sony Open, Si Woo Kim insegue un altro exploit. Tra i sudcoreani che ambiscono a mettersi in mostra, con Tom Kim e Si Woo Kim ecco inoltre Sungjae Im. E con loro lo statunitense Tom Hoge, secondo nel 2022 quando Hudson Swafford bissò l'impresa del 2017. E a proposito di Swafford, il 35enne americano non potrà difendere il titolo perché ormai passato alla LIV Golf, la Superlega araba del green in forte contrasto con il PGA Tour. (ANSA).