Vela: giro del mondo da Alicante a Genova,al via 14/a Ocean Race

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Ha preso il via oggi da Alicante in Spagna la quattordicesima edizione di The Ocean Race, il giro del mondo a vela in equipaggio, che per 6 mesi, su oltre 32.000 miglia di navigazione e sette tappe che toccheranno altrettante famose città, porterà gli equipaggi intono al globo, per concludersi a Genova per la prima storica volta a fine giugno.

Questa è anche l'edizione celebrativa dei 50 anni dalla nascita dell'evento, nel 1973 e la prima che vedrà i team affrontare una tappa "maratona" nell'Oceano Meridionale di 12.750 miglia teoriche che si stima vedrà impegnati i velisti per 34 giorni.

Nella tappa 3 da Città del Capo in Sudafrica a Itajaì in Brasile, le imbarcazioni, doppieranno tutti e tre i grandi capi: Buona Speranza, Leeuwin e il famigerato Capo Horn. Undici gli equipaggi al via, suddivisi in due classi: i monotipi VO65 che lotteranno per aggiudicarsi The Ocean Race VO65 Sprint Cup (sulle tappe 1, 6 e 7) e i super tecnologici IMOCA dotati di foil che permettono loro di "volare" sull'acqua raggiungendo altissime velocità.

La vela italiana è ben rappresentata con 3 atleti al via: l'esperta triestina Francesca Clapcich, già olimpica tricolore nel 2012 e 2016 e al suo secondo giro del mondo, a bordo dell'IMOCA statunitense 11th Hour Racing. La trentina Cecilia Zorzi e il milanese Alberto Riva, entrambi provenienti dalla navigazione oceanica in solitario, debuttano invece sul VO65 Austrian Ocean Racing powered by Team Genova. (ANSA).