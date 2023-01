Hero Cup: Molinari e Migliozzi super ad Abu Dhabi

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Ad Abu Dhabi, nel secondo giorno di gara dell'Hero Cup, negli incontri di doppio foursomes Francesco Molinari e Guido Migliozzi sono stati i grandi protagonisti del team dell'Europa Continentale che ha allungato il proprio vantaggio nei confronti del team di Gran Bretagna & Irlanda guidato da Tommy Fleetwood. La compagine di Chicco Molinari, nella doppia veste di capitano-giocatore, conduce per 8,5 a 6,5 prima dei dieci match di singolo che domani decideranno la competizione modello Ryder Cup.

Negli Emirati Arabi Uniti e sul percorso dell'Abu Dhabi GC, Molinari, sempre in coppia con Nicolai Hojgaard è tornato a macinare colpi e giocate. Il torinese e il danese hanno prima superato la concorrenza (3&1 il risultato) di Matt Wallace/Callum Shinkwin. Poi, hanno battuto per 2&1 Ewen Ferguson e Richard Mansell. Due punti conquistati anche da Migliozzi che, come nella prima giornata di gara, ha giocato con Victor Perez. Il vicentino e il francese hanno dominato l'incontro (3&2) con gli irlandesi Shane Lowry e Seamus Power, con quest'ultimo - poi in tandem con lo scozzese Robert MacIntyre - costretto ad arrendersi successivamente e nuovamente all'azzurro e al transalpino (2&1).

Bottino identico, fin qui, per Migliozzi e Molinari (due vittorie e un pareggio per entrambi). Il tutto sotto gli occhi dell'inglese Luke Donald, capitano del team Europe alla Ryder Cup di Roma in programma dal 29 settembre al 1/o ottobre sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club. Dai due italiani, che sognano di giocare la sfida con il team Usa nella Città Eterna, fin qui sono arrivate ottime indicazioni.