Dakar, auto: quinta vittoria consecutiva di tappa per Loeb

(ANSA) - SHAYBAH (ARABIA SAUDITA), 13 GEN - Sébastien Loeb continua la propria rimonta: il francese ha conquistato la quinta vittoria consecutiva di tappa - la sesta nel rally Dakar riservato alle auto - in Arabia Saudita, e sale così sul secondo gradino del podio. Con il suo copilota Fabian Lurquin, al volante del loro Prodrive Hunter, hanno dominato la fine della tappa della maratona nel deserto del Rub Al-Khali, al confine con l'Oman. Al termine di 376 chilometri, in parte fra catene montuose di dune, Loeb si è imposto con 3'19" di vantaggio sullo svedese Mattias Ekstrom, unico rappresentante in gara delle tre Audi ibride iscritte a questa 45/a edizione dell'iconica gara.

Il pilota della Toyota, Nasser Al-Attiyah, quattro volte vincitore della Dakar, ha ottenuto il terzo posto, a 3'31" da Loeb. Con cinque vittorie consecutive, Loeb eguaglia il record di Ari Vatanen, ottenuto nel 1989 al volante di una Peugeot 405 T16. Nella classifica generale provvisoria, a due giorni dall'arrivo di domenica a Dammam, Al-Attiyah consolida il primo posto, mentre Loeb insegue con un ritardo di 1h27'.

Il brasiliano Lucas Moraes (Toyota), al primo Rally Dakar, oggi ha perso tempo dopo essersi fermato ed è stato costretto a scendere dal terzo gradino del podio. Ora è a 2' da Loeb. La 45/a edizione del Rally-raid è partita il 31 dicembre 2022 dalle rive del Mar Rosso, nei pressi di Yanbu, per una sfida di due settimane e più di 8.000 chilometri. (ANSA).