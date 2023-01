Atletica: Bolt truffato, spariti milioni dal suo conto in banca

Truffa milionaria ai danni di Usain Bolt. L'ex velocista giamaicano, 8 volte oro olimpico e 11 volte oro mondiale, è stato protagonista suo malgrado di una spiacevole disavventura finanziaria: diversi milioni di dollari accumulati in questi anni sono infatti spariti dall'oggi al domani, in un furto clamoroso ai suoi danni. A rivelarlo è stato il suo manager Nugent Walker, che ha detto tutto alla testata giamaicana 'The Gleaner'. Si parla però di diversi milioni di dollari investiti in un fondo giamaicano e spariti.

L'ex stella dell'atletica ha perso gran parte dei suoi guadagni ma non si trova al verde e il caso è destinato ad avere grosse ripercussioni.

Bolt, che oggi ha 36 anni e si è ritirato dalle gare dal 2017, è considerato il più grande velocista di tutti i tempi. Nella sua carriera ha vinto molti premi, ma è diventato molto ricco soprattutto grazie alla commercializzazione della sua immagine, e ancora oggi è un importante testimonial. Secondo 'Forbes', il suo patrimonio netto sarebbe superiore ai 34 milioni di dollari.