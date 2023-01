Biathlon, cdm: Vittozzi vince a Rupholding, quarta Wierer

L'azzurra Lisa Vittozzi ha vinto l'individuale di Ruhpolding (Germania), prova della coppa del mondo di biathlon femminile. E' il terzo successo in carriera per la sappadina e la terza vittoria consecutiva per un'italiana in questa prova nella località bavarese dopo le due precedenti affermazioni di Dorothea Wierer, che ha chiuso al quarto posto.

Sui 15 km del percorso, Vittozzi non ha commesso nemmeno un errore al tiro, chiudendo con il tempo di 40'05''9, precedendo di 39 secondi la francese Lou Jeanmonnot, anche lei impeccabile al poligono, e di 45 l'altra transalpina Julia Simon, leader di coppa del mondo. Wierer ha sbagliato un solo colpo ed è arrivata davanti alle svedesi Hanna ed Elvira Oeberg, seconda nella classifica generale.