Sport e Salute: online avviso per "Sport e Integrazione"

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - "Sport è anche inclusione e coesione: due degli obiettivi nobili che possiamo raggiungere attraverso la pratica sportiva e la cultura del movimento". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani in una nota di Sport e Salute nella quale si comunica come l'avviso pubblico per "Sport e Integrazione" sia online. "Io vengo dallo Sport", infatti, è un intervento realizzato nell'ambito del progetto 'Sport e Integrazione', promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero per lo Sport e i Giovani, in collaborazione con Sport e Salute. L'intervento, scrive in una nota Sport e Salute, è volto al finanziamento di progetti proposti da asd e ssd, anche in partnership con altri soggetti pubblici o privati, quali organismi sportivi, Istituzioni locali per la creazione di presidi sportivo-educativi in aree urbane e in quartieri ad alta concentrazione di cittadini stranieri, per la promozione dell'accesso alla pratica sportiva gratuita di bambini e adulti con background migratorio. "Grazie allo sport viviamo e condividiamo il valore della solidarietà e della socialità, dell'essere comunità, correndo, non solo idealmente, insieme affinché anche gli ultimi si sentano meno soli. Questo è il lavoro che intendiamo portare avanti attraverso bandi come il progetto "Sport e Integrazione", per il quale ringrazio la collega Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che l'ha finanziato", ha aggiunto Abodi. Conclude poi Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute: "È un'opportunità da cogliere per la crescita dello sport nei territori, figlia di un lavoro di squadra cui teniamo e che sta dando i suoi frutti. Come per tutti gli altri che portiamo avanti o che sosteniamo, 'Sport e Integrazione' è espressione dell'anima sociale che Sport e Salute coltiva quotidianamente, affinché lo sport sia davvero per tutti". (ANSA).