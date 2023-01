Atletica, Campaccio: Crippa riporta l'Italia sul podio

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Torna sul podio l'Italia al Campaccio, come non accadeva da otto anni nel cross di San Giorgio su Legnano (Milano). Il merito è di Yeman Crippa, campione europeo dei 10.000, ottimo terzo dopo aver condotto una gara coraggiosa. Appassionante la sfida maschile risolta in volata dal burundese Rodrigue Kwizera, leader dell'edizione numero 66 al termine dei 10 km davanti a Birhanu Balew (Bahrain) praticamente al fotofinish. Poi, c'è il trentino delle Fiamme Oro, a 5". Al femminile Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) è quarta, cogliendo il miglior risultato in questa classicissima della campestre dopo una serie di sesti posti. La campionessa europea Under 23 in carica, che ha festeggiato il quarto trionfo consecutivo nelle categorie giovanili a livello continentale, rientra in azione per chiudere a 7" dal podio. Si impone nei 6 km l'eritrea Rahel Daniel, già seconda l'anno scorso, regolando nel finale la keniana Margaret Chelimo Kipkemboi; terza l'altra keniana Mirriam Chebet. In chiave azzurra da sottolineare anche il settimo posto di Yohanes Chiappinelli (Carabinieri) e l'ottavo del campione italiano Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), con gli stessi piazzamenti tra le donne per Ludovica Cavalli (Aeronautica) settima e Giovanna Selva (Carabinieri) ottava.

