America'Cup: tornano i francesi con K-Challenge Racing

Ci sarà anche un sindacato francese fra gli sfidanti della 37/a America's Cup di vela, a Barcellona.Gli organizzatori dell'evento hanno accolto, diffondendo la notizia, la Société nautique de Saint-Tropez, che nel 2024 schiererà il K-Challenge Racing. Il team sarà guidato da Stephane Kandler e Bruno Dubois. La sfida transalpina era già stata accettata dal Royal New Zealand Yacht Squadron - che detiene il trofeo - oggi è stata formalmente annunciata dagli organizzatori. "Bruno Dubois e io siamo molto entusiasti di unirci agli altri Challenger - ha detto il ceo di K-Challenge Racing, Stephane Kandler -. Abbiamo lavorato dietro le quinte per quasi un anno e prevediamo grandi cose entro la fine di questo mese".

Il ceo della 37/a America's Cup, Grant Dalton, ha aggiunto che "è bello avere nuovamente un team francese in Coppa America come quinto challenger: senza dubbio arricchirà l'evento che già si annuncia straordinario a Barcellona. La Francia è una nazione che possiede una grande tradizione velica ma, nonostante questo, non è impresa da poco avere un team di Coppa America: mi congratulo con Stephane, Bruno e la Société nautique de Saint-Tropez, che hanno lavorato instancabilmente per arrivare a questo punto". K-Challenge ha disputato l'ultima volta l'America's Cup nella 32/a edizione, a Valencia (Spagna), nel 2007: più avanti annuncerà maggiori dettagli riguardo la propria campagna.