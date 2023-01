Auto: incidente in motoslitta, muore pilota rally Usa Ken Block

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Tragedia nel mondo dei motori a stelle e strisce. Un incidente in motoslitta è stato fatale a Ken Block, pilota di rally americano, ma soprattutto famoso nel mondo per i video della serie Gymkhana, in cui faceva evoluzioni al limite.

Block, americano di 55 anni, ha perso la vita nel corso di un'uscita nei pressi del suo ranch a Park City, nello Utah. Il pilota statunitense ha vinto gli X-Games, ha partecipato alla Dakar, al Mondiale WRC e a quello di rallycross, correndo anche a Monza. A ottobre aveva mandato in scena la sua ultima Gymkhana con un'Audi elettrica a Las Vegas. Era co-fondatore dell'azienda di scarpe da skate DC Shoes.

L'annuncio della scomparsa è stato dato dal suo team The Hoonigans. Lascia la moglie Lucy e tre figli. (ANSA).