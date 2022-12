Biathlon: Cdm donne; Herrmann domina a Hochfilzen,Wierer settima

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Quattro azzurre in zona punti nella gara sprint che ha aperto il weekend di coppa del mondo di biathlon Hochfilzen (Austria), con Dorothea Wierer che ha chiuso al settimo posto. La tedesca Denise Herrmann si è presa il primo posto finale con zero errori al tiro e il tempo di 20'07″1, precedendo la ceca Marketa Davidova per 18″1, pur con un errore al tiro, e la francese Julia Simon, un errore e 20″1 di svantaggio.

Wierer termina con un errore al secondo poligono e un distacco di 37″3 dalla Herrmann. Diciottesima in rimonta Lisa Vittozzi, che ha sbagliato due bersagli, ma solo nella prima sessione, poi è stata anche veloce sugli sci. Per domani è programmata la sprint maschile, mentre le gare ad inseguimento, sia maschile che femminile, sono previste per sabato. (ANSA).