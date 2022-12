Pugilato: sul ring Ugento i finalisti campionati assoluti 2022

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Il PalaOzan di Ugento è stato allestito ad hoc per ospitare le Finali dei Campionati Italiani Elite Maschili e Femminili che domani vedranno in gara i migliori pugili AOB d'Italia che, nelle rispettive categorie di peso, tredici maschili e dieci femminili, si contenderanno l'ambito titolo.

La kermesse, indetta dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzata dall'ASD Beboxe Pugilistica Copertinese e dal Comitato Regionale Puglia/Basilicata, in collaborazione con l'ASD Boxe Terra d'Otranto e con il Media Advisor Artmediasport, è patrocinata dal Comune di Ugento e conta sull'importante sostegno della Regione Puglia - Grandi Eventi. Una sinergia di forze in campo che valorizzerà la nobile arte grazie al prezioso contributo del Dipartimento per lo Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri, voluto dal Ministro Andrea Abodi.

Le competizioni inizieranno alla h 14.30 in live streaming su sul canale FPI YouTube Official Channel. E, come da tradizione, a consolidamento del rapporto tra FPI, Artmediasport e RaiSport, a partire dalle h 16.00 è prevista la diretta su RaiPlay, il canale digitale della Rai che accompagnerà la boxe verso il sogno olimpico.

E quest'anno in Puglia, con il gotha del Pugilato, Italiano si festeggia il Centenario degli Assoluti Maschili, il cui primo gong fu suonato a Milano nel 1920, mentre i femminili sono giunti alla 21^ edizione.

Una ricorrenza che verrà celebrata con Big Champ della portata di Francesco Damiani, Patrizio, Oliva, Roberto Cammarelle, Clemente Russo, Giuseppe Carafa e valorizzata con l'impegno e la determinazione di nuovi talenti e di chi, tra i 256 partecipanti (197 uomini e 63 donne), ha già impresso un segno importante nel panorama internazionale come l'olimpionica Angela Carini ed i campioni azzurri Sirine Charaabi, Melissa Gemini, Olena Savchuk, Giulia Lamagna, Lucia Ayari, Erika Prisciandaro, Biancamaria Tessari, Gianluigi Malanga, Vincenzo Lizzi, Francesco Iozia e molti altri. (ANSA).