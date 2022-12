Rugby: morto Pietro Reale, ex azzurro e campione a Rovigo

(ANSA) - ROVIGO, 03 DIC - E' morto oggi, per un infarto, l'ex campione del Rovigo Rugby Pietro Reale.

59 anni architetto, era al lavoro nel suo studio quando è stato colto da malore e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.

I sanitari del 118 giunti sul posto chiamati dal fratello Paolo, non hanno potuto che constatare il decesso.

Da rugbista Reale, è stato un seconda e terza linea, vincendo con il Rovigo due scudetti; il primo nel 1988 e il secondo, da capitano, nel 1990. Cresciuto nel vivaio dei 'Bersaglieri' rossoblù (come il fratello maggiore Paolo) aveva giocato per 7 volte in Nazionale. Dopo la carriera agonistica, per qualche tempo, aveva ricoperto il ruolo di direttore sportivo del club.

In sua memoria domani la Federugby ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi. (ANSA).