DP Tour: Edoardo Molinari, Paratore e Laporta in Sudafrica

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Ancora un appuntamento doppio per il DP World Tour 2023 e sempre in Sudafrica e in Australia dove, dall'1 al 4 dicembre, andranno rispettivamente in scena il South African Open Championship e l'ISPS HANDA Australian Open.

A Johannesburg, si giocherà la 112/a edizione di un appuntamento vinto negli anni, tra gli altri, da campionissimi come Gary Player (per lui 13 successi) ed Ernie Els (cinque). In gara ci saranno gli azzurri: Edoardo Molinari, Renato Paratore e Francesco Laporta. A Melbourne sarà la 105/a volta di questo torneo, dopo lo stop per Covid-19 nel 2020 e nel 2021, conquistato da big della disciplina come Greg Norman (cinque volte a segno), Jack Nicklaus, Rory McIlroy e Gary Player che, anche in questo caso, vanta il primato di affermazioni (sette) nella competizione. In Australia, a difendere i colori azzurri ci sarà Andrea Pavan.

In Sudafrica, dove il montepremi complessivo è di 1.500.000 dollari, dopo l'exploit del 2021 Daniel Van Tonder cercherà il bis davanti al pubblico di casa. Prima gara del 2023 per Molinari, tra i vicecapitani del team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma. Chance per Laporta. Il pugliese, reduce dal 13/o posto al Joburg Open, si è conquistato un posto nella gara dopo essersi classificato secondo, con uno score di 66 (-6) colpi, nell'evento di qualificazione. E' entrato nel field in extremis anche Paratore che la scorsa settimana in Sudafrica si è classificato 33/o.

A Melbourne, l'australiano Matt Jones cercherà il tris di successi dopo gli exploit del 2015 e del 2019. Impresa difficile visto che in campo ci sarà, tra gli altri, Cameron Smith. Numero 3 mondiale, ha dominato la scorsa settimana l'Australian PGA Championship. Con lui tra i big pure i connazionali Adam Scott, che questa gara l'ha fatta sua nel 2009, Marc Leishman, e il neozelandese Ryan Fox, secondo nel DP World Tour Rankings 2022.

Parallelamente, in Australia si giocherà pure l'ISPS Handa Women's Australian Open, per uno show quindi maschile e femminile. (ANSA).