Pugilato: Prograis conquista Mondiale superleggeri Wbc

(ANSA) - CARSON, 27 NOV - L'americano Regis Prograis ha conquistato il titolo mondiale Wbc dei superleggeri, che era vacante, battendo il connazionale José Zepeda per Ko tecnico a 59" dell'11/a ripresa. Il match è stato molto combattuto, con vari scambi di colpi, fin dal primo round, e Prograis l'ha chiuso con una lunga serie di colpi che hanno indotto l'arbitro a fermare l'incontro.

Per Prograis, che in passato era già stato campione (ma della Wba), è stata la 28/a vittoria (24 prima del limite) in 29 incontri da professionista (una sconfitta). (ANSA).