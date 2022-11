Milano-Cortina:Malagò "Varnier Ad passaggio cruciale per Giochi"

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Sono onorato di dare il benvenuto - a nome di tutta la squadra di Milano Cortina 2026 - ad Andrea Varnier, nominato nuovo Amministratore Delegato della Fondazione. Il suo ingresso, condiviso con i soci fondatori attraverso l'opportuna metodologia utilizzata dal Governo e nello specifico dal Ministro Andrea Abodi, è un passaggio fondamentale per dare forma e contenuto alle linee programmatiche del progetto Olimpico e Paralimpico": così, in una nota, il presidente del Coni, Giovanni Malagò saluta la nomina di Varnier.

"Le esperienze maturate da Andrea Varnier, unite alle riconosciute capacità - ha aggiunto - e alla vocazione a cinque cerchi che connota da sempre il suo percorso professionale sono premesse importanti e ci permettono di rinnovare l'impegno per realizzare un sogno che dovrà rendere orgoglioso l'intero Paese" (ANSA).