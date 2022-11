Protocollo intesa Ics-Fita, nuovi servizi per sviluppo Taekwondo

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - L'Istituto per il Credito Sportivo e la Federazione Italiana Taekwondo hanno firmato un protocollo d'intesa per fornire un ulteriore sviluppo alla pratica della disciplina, attraverso prodotti finanziari e servizi erogati in favore della FITA e dei suoi associati.

Elementi centrali dell'accordo, siglato dal presidente vicario dell'ICS Antonella Baldino e dal presidente della FITA Angelo Cito, sono i prodotti "Top of The Sport" e "Mutuo Light 2.0 - FSN". Al portafoglio delle opportunità l'Istituto ha aggiunto anche il finanziamento di crediti fiscali, il factoring e l'advisory per lo sviluppo di progetti infrastrutturali.

Il prodotto "Top of The Sport" prevede un finanziamento a 20 anni ed a tasso zero, grazie all'intervento del Fondo dedicato alla contribuzione in conto interessi, per un importo massimo di 6 milioni di euro. Le associazioni e le società affiliate potranno attingere alla misura per interventi finalizzati alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali ed efficientamento energetico dei centri associativi, compreso l'acquisto delle aree relative, purché contestuale alla realizzazione dei predetti interventi. È prevista anche la possibilità di acquistare attrezzature per lo sviluppo dell'attività della Federazione.

Con il "Mutuo Light 2.0 - FSN" le associazioni e le società affiliate alla FITA, previa lettera di referenza, potranno ricevere un finanziamento finalizzato all'acquisto di attrezzature sportive e per realizzare e ristrutturare impianti su tutto il territorio nazionale. L'importo massimo è pari a 60.000 euro, con durata da due a sette anni. (ANSA).