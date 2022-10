Taekwondo: World grand prix; Dell'Aquila bronzo a Manchester

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Vito Dell'Aquila è tornato sui quadrati di gara del World Taekwondo Grand Prix e a Manchester ha conquistato la medaglia di bronzo, risultato incoraggiante in vista dei Mondiali in Messico. L'azzurro nella categoria -58 kg è salito sul terzo gradino del podio superando agli ottavi il canadese Hoefling con un netto 2-0, poi ai quarti ha battuto 2-1 il thailandese Yodrak, mentre in semifinale è stato fermato dal coreano Tae-joon Park.

"Era importantissimo tornare a combattere dopo l'infortunio - ha commentato l'atleta dei Carabinieri -. Una medaglia in questo Grand Prix pieno di ottimi avversari mi riempie di fiducia e mi fa ben sperare per le prossime competizioni. Ora l'obiettivo è già focalizzato al mondiale in Messico il prossimo mese". (ANSA).