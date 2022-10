Pugilato:Europei donne;Bonatti sconfitta in finale,è argento

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Roberta Bonatti non ce l'ha fatta a conquistare la medaglia d'oro nella categoria 48 kg degli Europei Elite di pugilato femminile a Buvda, in Montenegro.

Nella finale disputata sul ring del 'Mediterranean Center', la 25enne piacentina ha perso con verdetto unanime (0-5) contro la veterana (37 anni) bulgara Sevda Asenova, già bronzo agli ultimi Mondiali. L'azzurra è quindi argento.

Alle 18 salirà sul ring Irma Testa per la finale dei 57 kg contro l'altra bulgara Svetlana Staneva. (ANSA).