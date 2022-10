Euroboxe donne: Bonatti e Sorrentino ai quarti

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Obiettivo quarti di finale raggiunto per le due azzurre impegnate oggi sul ring del Mediterranean Center di Buvda, in Montenegro, dove sono in corso gli Europei femminili Elite di pugilato.

Nella categoria 48 kg Roberta Bonatti ha battuto con verdetto unanime, 5-0, la spagnola Marta Lopez. Ora la 25enne piacentina si giocherà il pass per le semifinali (vorrebbe dire, come minimo, medaglia di bronzo) nel match di domani contro l'ucraina Shalimova.

Quarti di finale anche per il 'Caterpillar' di Fiumicino, Giordana Sorrentino, che nella categoria 50 kg si è imposta senza problemi sulla spagnola Laura Fuertes Fernandez, per 5-0 con due 30-27 e tre 29-28. L'azzurra tornerà sul ring mercoledì per affrontare l'armena Grigoryan: in palio un posto nelle semifinali. (ANSA).